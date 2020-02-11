ФРН: учасники "Великої коаліції" сподіваються на стабільність

Рішення глави Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер не балотуватися на посаду канцлера на виборах 2021 року, а також піти з посади очільниці ХДС не повинно вплинути на роботу урядової коаліції.

Таке переконання висловила сама Карренбауер, яка є також міністром оборони, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Моє рішення не має впливу на стабільність Великої коаліції", - запевнила вона.

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Співголова Соціал-демократичної партії, молодшого партнера по коаліції, Норберт Вальтер-Бор’янс зі свого боку нагадав, що коаліція "створювалася з канцлером Ангелою Меркель, отже вона буде працювати над виконанням поставлених завдань до тих пір, поки Меркель залишається главою уряду".

Віцеканцлер (СДПН) Олаф Шольц також не бачить загроз роботі коаліційного уряду.

"Велика коаліція буде виконувати свою роботу. Це її зобов’язання", - сказав він, нагадавши, що зміни в керівництві партій були й до цього.

Утім, представники опозиційних партій висловилися не так оптимістично. Зокрема, співголова партії Зелених Анналена Бербок заявила про "драматичну ситуацію" для Німеччини.

"Є небезпека, що виникне великий вакуум у владі. Коаліція повинна уточнити, як вона може підтримувати стабільний уряд за цих умов", - сказала вона.

Співголова партії Лівих Катя Кіппінг не сумнівається, що Велика коаліція "дуже сильно хитається". Ліві, запевнила вона, будуть готові до нових виборів.

Нагадаємо: глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер у понеділок несподівано заявила, що не висуватиме своєї кандидатури на пост канцлера і залишить посаду лідера партії після того, як буде знайдено нового кандидата.

"Велика коаліція", до складу якої входять консервативні центристські ХДС і ХСС, а також СДПН, була утворена в березні 2018 році після багатомісячних перемовин.