Голова КНР вперше з'явився на публіці після смерті “викривача коронавірусу”

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше з'явився на публіці в лікарні з госпіталізованими хворими на NCP після смерті лікаря, який першим попередив про вірус.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше виступив на публіці після смерті лікаря, який став героєм, попередивши про смертельний вірус», - йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін відвідав район Чаоян у Пекіні в понеділок вдень, щоб перевірити ефективність заходів щодо стримування спалаху коронавірусу нового типу на місцях.

Президент країни проводив інспекцію в захисній масці, медики виміряли у нього температуру.

Це був перший раз, коли Сі з'явився на публіці після поїздки у провінцію Юньнань з 19 до 21 січня, а також після смерті лікаря, який попередив про вірус. В останній раз президента бачили публічно, коли він зустрічався з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном 5 лютого.

Як відомо, китайський лікар Лі Веньлянь, який ще у грудні минулого року розіслав повідомлення про зараження людей новим коронавірусом, помер у госпіталі в ніч на суботу, 7 лютого.

У січні поліція звинуватила лікаря у «поширенні чуток» і «серйозному порушенні громадського порядку» після того, як скріншоти його листування з колегами невідомим чином з'явилися в мережі.

Звинувачення лікаря і його смерть викликали хвилю громадського гніву й горя. Офіційний Пекін швидко зробив спробу втихомирити публіку, використовуючи цензуру в соцмережах і направивши команду з вищого дисциплінарного органу Комуністичної партії для розслідування смерті лікаря.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом 2019 nCoV.

Станом на 10 лютого, загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі досягла 40 тис. 536, переважна більшість - у Китаї.

У той же час, за останніми даними, 3281 осіб було виписано з лікарні після одужання.

Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).