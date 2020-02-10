Протеже Меркель відмовилася претендувати на пост канцлера

Глава Християнсько-демократичного союзу - правлячої партії у ФРН - Аннегрет Крамп-Карренбауер не висуватиме своєї кандидатури на пост канцлера і залишить посаду лідера партії.

Про це повідомляє Bild.

«Аннегрет Крамп-Карренбауер (57 років, ХДС) вирішила не балотуватися на посаду канцлера і незабаром відмовиться від посади голови ХДС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про своє рішення Крамп-Карренбауер заявила на засіданні президії партії у понеділок уранці. Водночас вона запевнила, що до літа виконуватиме обов'язки лідера партії.

При цьому Крамп-Карренбауер залишиться міністром оборони - про це її попросила канцлер Ангела Меркель, для якої ця заява стала несподіванкою.

«Канцлер Меркель від усього серця підтримує те, що Крамп-Карренбауер залишиться міністром», - заявив на брифінгу в понеділок речник глави уряду Штеффен Зайберт.

Як повідомлялося, Меркель сама запропонувала кандидатуру Крамп-Карренбауер на посаду глави партії і розраховувала, що після виборів 2022 року та змінить її і на посаді глави уряду.