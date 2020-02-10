У Сальвадорі силовики захопили будівлю парламенту та вимагають грошей

У Ель-Сальвадорі, що в Центральній Америці, озброєні силовики взяли під контроль будівлю парламенту з вимогою проголосувати за виділення 109 мільйонів доларів кредиту на військове переоснащення.

Про це повідомляє ВВС.

«Важкоозброєна поліція та солдати Ель-Сальвадору пробилися до парламенту, вимагаючи схвалення 109 мільйонів доларів кредиту на переоснащення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, силовики увійшли до будівлі, коли президент Наїб Букеле збирався виступити перед депутатами.

Раніше він дав їм сім днів на підтримку свого кредитного плану, що стосується безпеки територіального контролю, передбачає покращення оснащення поліції та солдатів у боротьбі зі злочинністю. Зокрема, кошти будуть використані для купівлі поліцейських автомобілів, уніформи, обладнання для спостереження і вертольота.

Однак у вихідні більшість депутатів вирішили не брати участь у дебатах щодо запропонованого законопроєкту.

Не маючи кворуму в парламенті, президент закликав своїх прихильників прийти до будівлі парламенту.

Опозиційні політики назвали вчинок озброєних поліцейських у парламенті безпрецедентним актом залякування.