Три події світу. Південні акценти, розвідка Сійярто та стимул для Трампа

Володимир Зеленський прийняв Реджепа Ердогана у Києві та відвідав Італію та Ватикан.

Візит Петера Сійярто більше нагадував розвідку боєм, звісно, на дипломатичному фронті. Результати голосування за імпічменті у Сенаті, безумовно, потішили Дональда Трампа.

Туреччина залишається важливим союзником України, про що свідчить висока інтенсивність зустрічей на вищому рівні, широке коло питань, яке обговорювали президенти у Києві та політичні акценти. Серед них, безумовно, варто звернути увагу на доручення Володимира Зеленського СБУ дослідити діяльність в Україні прихильників Фетуллаха Гюлена, яке схвально сприйняли у Анкарі, але можуть засудити у Вашингтоні. Річ у тому, що колишній союзник, а нині – запеклий ворог Ердогана, Фетуллах Гюлен, позиціонує себе як проповідник, а для Штатів питання свободи совісті вже протягом десятків років є ключовим. Реджеп Ердоган висловив надію на «хороші звістки» про зону вільної торгівлі між країнами, створення якої дозволити збільшити вдвічі товарообіг протягом ближчих років.

У Римі Володимир Зеленський порушив перед італійським прем’єром Джузеппе Конте питання про звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, несправедливо засудженого італійським судом та закриття фейкових представництв «народних республік Донбасу». Присутність в українській делегації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова додавала президенту рішучості, проте не варто розраховувати на блискавичну реакцію Риму, де сильним є російський вплив. Папа Римський Франциск, з яким зустрілося подружжя Зеленських, звично закликав до миру в Україні.

Візит до Києва Петера Сійярто більше нагадував розвідку боєм, адже міністр закордонних справ Угорщини продемонстрував класичну практику батога та пряника. Зараз він пропонує солодке у вигляді фінансової допомоги для побудови ще одного прикордонного переходу та створення умов для зустрічі Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Але обопільне визнання університетських дипломів, скажімо, може спричинити підрив зусиль з просування української мови у Закарпатті. Пікантність ситуації полягає у тому, що пропозиції Будапешту не можна ані відкидати, ані погоджуватися на них. Переговори з сусідами, які вже пройшли школу європейської та євроатлантичної інтеграції, стануть для нашої держави серйозним випробуванням. І мова тут не лише про Угорщину.

Фото: The White House

Дональд Трамп отримав 5 лютого чимало приводів для радощів попри черговий інцидент зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі. Та публічно розірвала текст президентського виступу, адже Трамп перед промовою не потиснув їй руку. Пристрасті у нижній палаті Конгресу знайшли продовження у верхній: обидва голосування щодо звинувачень на адресу Трампа виявилися провальними для їх ініціаторів. Навіть позиція Міта Ромні не дозволила демократам хоча б серйозно налякати опонента. Натомість діючий президент зустрічає супервівторок у статусі фаворита перегонів, діяльністю якого задоволені 49% опитаних Інститутом Гелапа. Трамп вже почав чистки у своїй команді від тих, хто дав слабину під час імпічменту, і це може сподобатися його виборцям.