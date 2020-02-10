Коронавірус у Китаї: хворих уже понад 40 тисяч

Від пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, у Китаї померли вже 908 осіб, кількість інфікованих сягнула 40 171.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в понеділок зазначив, що він отримав... повідомлення про 3062 нові підтверджені випадки зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також про 97 нових летальних випадків від цього захворювання за неділю», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, як зазначається, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковій частині Китаю становить 40 тис. 171 особу, 908 хворих померли.

Читайте також: МЗС підтверджує зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess

«Стан 6484 пацієнтів оцінювався як тяжкий, 23 тис. 589 осіб підозрюються у зараженні цим вірусом», - додали в комітеті.

Водночас, за останніми даними, 3281 особу було виписано з лікарні після одужання.

Як повідомлялося, Китай виділив на боротьбу з коронавірусом 71,85 млрд юанів ($10,26 млрд).

В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCoV, не зафіксовано.

Фото: Сіньхуа