У Швеції пожежа заблокувала під землею майже 130 гірників
Укрінформ
У Швеції на шахті Гарпенберг в окрузі Даларна загорілося обладнання, під землею можуть перебувати близько 130 осіб.
Про це повідомляє AP.
«Внаслідок пожежі на шахті в Швеції щонайменше дві людини отримали легкі поранення в четвер», - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, на майданчику на глибині 850 метрів під землею, де працювало близько 130 осіб, почала диміти машина, після чого сталася пожежа. Пізніше вогонь вдалося загасити.
Робітники вирушили до спеціальних рятувальних приміщень, де чекали на евакуацію, повідомили в компанії Boliden AB, якій належить шахта.
Причина інциденту розслідується.
Шахта розташована в Гедеморі, приблизно за 170 кілометрів на північ від Стокгольма. У Гарпенберзі видобувають руду, що містить цинк, свинець, срібло, мідь і золото.
Фото: Svt se