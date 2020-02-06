У Швеції пожежа заблокувала під землею майже 130 гірників

У Швеції на шахті Гарпенберг в окрузі Даларна загорілося обладнання, під землею можуть перебувати близько 130 осіб.

Про це повідомляє AP.

«Внаслідок пожежі на шахті в Швеції щонайменше дві людини отримали легкі поранення в четвер», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, на майданчику на глибині 850 метрів під землею, де працювало близько 130 осіб, почала диміти машина, після чого сталася пожежа. Пізніше вогонь вдалося загасити.

Читайте також: В аеропорту Стамбула літак викотився за злітну смугу та розламався на частини

Робітники вирушили до спеціальних рятувальних приміщень, де чекали на евакуацію, повідомили в компанії Boliden AB, якій належить шахта.

Причина інциденту розслідується.

Шахта розташована в Гедеморі, приблизно за 170 кілометрів на північ від Стокгольма. У Гарпенберзі видобувають руду, що містить цинк, свинець, срібло, мідь і золото.

Фото: Svt se