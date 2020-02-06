У Британії вже третя людина підхопила коронавірус

У Великій Британії лікарі підтвердили наявність коронавірусу у третьої людини.

Про це заявив радник британського уряду при Міністерстві охорони здоров'я Кріс Вітті, повідомляє Sky News.

"Ще в одного пацієнта аналізи дали позитивний результат на коронавірус. Таким чином загальна кількість випадків (хвороби — ред.) у Великій Британії зросла до 3", - сказав він.

За словами Вітті, пацієнт не підхопив коронавірус на території Великої Британії.

Він додав, що нині самого хворого перевезуть до спеціального відділення при міністерстві для подальшого лікування.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на МОЗ, лабораторно підтверджено 28 274 випадків нового коронавірусу, 28 059 випадків сталися на території Китаю, інші - на територіях 25 країн, 565 осіб померли внаслідок ускладнень коронавірусу 2019nCoV, більше 1000 осіб одужало.

Фото з сайту news.sky.com