Авіакомпанія KLM не літатиме в Китай через коронавірус

Нідерландська авіакомпанія KLM скасувала рейси до Китаю через коронавірус.

Про це повідомляє NOS.

"Через спалах коронавірусу KLM не буде літати до Китаю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рейси до Пекіна та Шанхаю вже було призупинено, але тепер цей термін буде продовжений до 15 березня.

Авіакомпанія заявила, що знову почне літати до Ченду та Ханчжоу не раніше 28 березня.

Як повідомляв Укрінформ, авіакомпанія KLM тимчасово скасувала ряд рейсів до Китаю. Зокрема, йшлося, про прямі рейси до Ченду та Ханчжоу.

Також з 30 січня кількість рейсів до Шанхаю було зменшено з одинадцяти до семи на тиждень. Очікувалося, що такі зміни діятимуть до 29 лютого включно.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

У світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції, з яких 565 - летальні. Захворювання зафіксовано у 25 країнах.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.