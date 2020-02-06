До палацу Ради Європи хочуть обмежити доступ через коронавірус

До Палацу «Європа» у Страсбурзі, де проводяться засідання Ради Європи, пропонують обмежити доступ відвідувачів через поширення у світі коронавірусу.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у дипломатичних колах.

«Це питання було порушене під час одного із засідань. Було поставлене запитання відносно реагування Ради Європи на загрозу у світі про поширення коронавірусу. Секретаріат організації відповів, що може обмежити доступ відвідувачів до будівлі Ради Європи», - розповів співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

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