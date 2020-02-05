Сенат США розпочав фінальне голосування щодо імпічменту президента Трампа

Верхня палата американського Конгресу після нетривалого судового процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа розпочала голосування по статтях звинувачення, висунутих офіційно Палатою представників.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Вашингтоні.

Судовий розгляд у Сенаті, який формально розпочався 21 січня, коли сторони узгодили процедурні питання, має завершитися загальним голосуванням сенаторів, які виступають в ролі журі присяжних.

Проти Дональда Трампа висунуті звинувачення по двох пунктах. Перший стосувався зловживання владою, коли глава Білого дому заморозив оборонну допомогу Україні в обмін на розслідування проти його конкурента на виборах Джо Байдена. У другому пункті наголошувалося, що президент перешкоджав роботі Конгресу, коли заборонив своїм підлеглим свідчити в розслідуванні Палати представників, а також надавати документи по справі.

Судовий процес у Сенаті включав заслуховування аргументів сторін обвинувачення й захисту, голосування щодо подальших процедур, а також заключні аргументи сторін. Республіканці, користуючись своєю більшістю в верхній палаті Конгресу, заблокували виклик нових свідків, у тому числі ексрадника президента з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. глави адміністрації Білого дому Міка Малвені, також ще двох чиновників. Усі свідки мають інформацію "з перших рук" про замороження Білим домом оборонної допомоги Україні.

Для того, щоби Сенат підтримав імпічмент президента і відправив його у відставку, йому потрібно набрати щонайменше дві третини голосів, мінімум 67 зі 100 сенаторів США.