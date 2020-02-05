У Британії почнуть випробування вакцини проти коронавірусу на тваринах

У Британії почнуть випробування вакцини проти коронавірусу на тваринах

Укрінформ
Британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

Про це інформує Sky news.

"Професор Робін Шетток, керівник відділу інфекцій слизової оболонки та імунітету в Імперському коледжі Лондона, заявив, що зараз вчені перебувають на етапі підготовки тестування вакцини на тваринах, що відбудеться вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають науковці, випробування вакцини на людях можливе влітку, якщо буде забезпечено достатнє фінансування.

"Звичайні підходи займають зазвичай не менше двох-трьох років, перш ніж дійдемо до клінічних тестів. Ми подолали цю стадію в лабораторії протягом 14 днів. І ми плануємо здійснити випробування засобу у модифікації для тварин наступного тижня. Наступним етапом будуть випробування засобу на людях. Ми думаємо, що при достатньому фінансуванні ми могли б зробити це за декілька місяців", - зазначив Шетток.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо визначено, що джерелом вірусу можуть бути тварини.

У світі станом на 5 лютого зареєстровані 24505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, з них 493 летальні. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

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