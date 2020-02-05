Парламент Румунії виніс вотум недовіри уряду

5 лютого, парламент Румунії проголосував за вотум недовіри чинному уряду на чолі з прем’єром та лідером правоцентристської Національно-ліберальної партії (НЛП) Лудовиком Орбаном.

Про це повідомляє Romania Insider.

“Парламент Румунії підтримав вотум недовіри ліберальному уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовиком Орбаном у середу, 5 лютого... Ініціативу Соціал-демократичної партії (PSD), підтримав 261 народний депутат за мінімально необхідних 233”, - йдеться у повідомленні.

Соціал-демократи подали свою заяву про недовіру уряду після того, як уряд взяв на себе відповідальність за законопроєкт, який змінює виборчий закон. Відповідно до нього, мерів міст пропонується обирати не в один тур, а у два.

PSD та Демократичний союз угорців Румунії, що виражає інтереси угорської меншини, виступають проти цієї зміни, яка може потенційно зменшити шанси їхніх кандидатів у мери на місцевих виборах, що відбудуться цього літа.

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Як зазначається, у січні прем’єр-міністр Лудовик Орбан і президент Румунії Клаус Йоганіс планували організувати в країні позачергові вибори. Однак для цього необхідно було, по-перше, відправити уряд у відставку чи розпустити його, а по-друге, рішенням президента розпустити парламент.

Після оголошення вотуму недовіри уряду Орбана, той вважається звільненим з посади, однак продовжуватиме працювати з обмеженими повноваженнями.

Президент Румунії Клаус Йоганіс проведе консультації з парламентськими партіями щодо призначення нового прем'єра.

Фото: dpa