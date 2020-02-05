У Туреччині зійшла ще одна лавина, восьмеро загиблих

На сході Туреччини внаслідок сходження другої лавини загинуло щонайменше восьмеро рятувальників, ще 20 застрягли під снігом.

Про це повідомляє AP із посиланням на мера міста Бахчесарай Мекі Арваса.

“Друга лавина зійшла на гірську дорогу на сході Туреччини у середу. Щонайменше восьмеро рятувальників загинули та ще 20 застрягли під снігом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що друга лавина зійшла у момент, коли близько 300 рятувальників шукали двох зниклих людей в результаті першої лавини на гірській дорозі навколо міста Бахчесарай, яка зійшла у вівторок пізно вночі.

Як повідомлялося, у Туреччині у східній частині провінції Ван через сходження лавини загинули щонайменше п’ятеро людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Фото: DHA via AP