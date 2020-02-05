У Польщі назвали дату президентських виборів

Вибори президента Польщі відбудуться 10 травня.

Про це заявила маршал Сейму Ельжбєта Вітек, повідомляє Польське радіо.

“Президентські вибори відбудуться 10 травня... Можливий другий тур буде проведено на два тижні пізніше, 24 травня”, - йдеться у публікації.

Виборча кампанія над Віслою розпочнеться з опублікування постанови маршала Сейму в офіційному друкованому виданні Кабінету міністрів «Monitor Polski», що має відбутися не пізніше четверга, 6 січня.

З 2015 року президентом Польщі є Анджей Дуда, який поки не оголосив, чи балотуватиметься на другий термін.

Про свій старт у президентських виборах заявили: віцеспікер Сейму Малґожата Кідава-Блонська з Громадянської коаліції, президент Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, Роберт Бєдронь з Нової лівиці, Кшиштоф Босак з Конфедерації та журналіст Кшиштоф Головня.