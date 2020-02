Трамп готується виступити перед Конгресом щодо стану справ у країні

Як повідомили в Білому домі, промова президента стосуватиметься реалізації його гасла "Зробимо Америку великою знову", передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішня промова буде загалом про повернення великої Америки. Президент Дональд Трамп поділиться своїм баченням щодо непохитного оптимізму та з гордістю доповість, що стан нашої держави знову є міцним",- написала на офіційній твітер-сторінці речниця адміністрації Трампа Стефані Грішем.

Tonight’s speech is all about the Great American Comeback. President @realDonaldTrump will share his vision of relentless optimism and proudly report the State of our Union is strong once again. Tune in tonight at 9:10 PM EST.