Віцемаршалок польського сейму вважвє, що з Росією зараз домовитись неможливо

З Росією зараз домовлятися неможливо з огляду на її дії упродовж останнього десятиліття.

Таку думку під час форуму “Європа-Україна” у вівторок у Ряшеві (Польща) висловила віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська.

“Чути голоси, що з Росією можна домовитися. Але чи дійсно з нею можна домовлятися? Я думаю, що ні”, - заявила Госєвська.

Вона підкреслила, що Росія здійснила агресію проти Грузії в 2008 році, а з 2014 року продовжує тероризувати Україну.

Польський політик наголосила, що на сході України Київ захищає спокій Заходу і європейські цінності.

Щодо польсько-українських відносин вона зазначила, що Варшава виступає за поглиблення польсько-українських відносин, утім неможливо забути про історичні проблеми. При цьому Госєвська наголосила, що у Варшаві усвідомлюють: тема Волинської трагедії використовується третьою стороною для розпалювання ворожнечі між Києвом та Варшавою.

Як повідомлялося, у рамках XIII форуму “Європа-Україна” у польському Ряшеві у 30 дискусійних панелях беруть участь близько 800 експертів.