У Китаї на коронавірус захворіло немовля

У південно-західній китайській провінції Гуйчжоу в місячного немовляти діагностували коронавірус.

Відповідну інформацію підтвердила комісія з охорони здоров'я Гуйчжоу, повідомляє CNN.

«Дитина прибула в Гуйчжоу з іншої провінції, і в даний час проживає в столиці провінції Гуйян… Їй поставили діагноз вчора, і зараз дитину лікують у лікарні провінції Гуйчжоу», - йдеться у повідомленні.

На даний момент дівчинка знаходиться у стабільному стані.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях, що знаходяться за межами материкового Китаю.

У вівторок у Бельгії було підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - захворювання виявлено у одного з 9 бельгійців, які були евакуйовані з Китаю протягом минулих вихідних.

Ватикан направить респіратори в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.