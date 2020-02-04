У Китаї на коронавірус захворіло немовля
Відповідну інформацію підтвердила комісія з охорони здоров'я Гуйчжоу, повідомляє CNN.
«Дитина прибула в Гуйчжоу з іншої провінції, і в даний час проживає в столиці провінції Гуйян… Їй поставили діагноз вчора, і зараз дитину лікують у лікарні провінції Гуйчжоу», - йдеться у повідомленні.
На даний момент дівчинка знаходиться у стабільному стані.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.
Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.
За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях, що знаходяться за межами материкового Китаю.
У вівторок у Бельгії було підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - захворювання виявлено у одного з 9 бельгійців, які були евакуйовані з Китаю протягом минулих вихідних.
Ватикан направить респіратори в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.