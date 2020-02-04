Перший випадок зараження коронавірусом виявили у Бельгії

У Бельгії підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - захворювання виявлено у одного з 9 бельгійців, які були евакуйовані з Китаю протягом минулих вихідних.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

Захворювання виявлено під час тестування всіх репатріантів у спеціалізованому медичному закладі FPS Santé, вірус виявлено лише о однієї особи.

«Громадська служба FPS Santé заявила, що один із евакуйованих людей має підтверджене зараження новим коронавірусом. Пацієнт, особа якого не розкривається, під час проходження тесту був у доброму стані здоров’я без розвинутих симптомів вірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Інфікована людина, за повідомленням, була у понеділок переведена у Брюссельську спеціалізовану лікарню Saint-Pierre, яка визначена центром допомоги на випадок поширення хвороби серед бельгійців.

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Це повідомлення з’явилося на фоні інформації про те, що кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 400 осіб, при цьому перші два летальних випадки зареєстровані за межами Китаю, у Тайланді та у Гонконзі.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

Ватикан направить респіратори в китайські провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.

фото: АА