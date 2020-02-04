У Кенії загинули 14 дітей під час тисняви у школі

На заході Кенії 14 учнів початкової школи загинули під час тисняви у будівлі, ще 40 дітей отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.

«Міністр освіти Джордж Магоха підтвердив місцевим ЗМІ інформацію про 14 смертей», - йдеться у повідомленні.

Ще майже 40 учнів отримали поранення, деякі у критичному стані були доставлені до лікарні.

Інцидент стався у початковій школі міста Какамега, на північний захід від столиці Найробі, в понеділок.

Близько 17:00 заняття в школі закінчилися, і діти кинулися до виходу, після чого утворилася тиснява.

Чому саме це сталося, поки не з’ясовано. Очільник поліції Какамеги Девід Кабена повідомив місцевим ЗМІ, що розпочато розслідування.

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У деяких повідомленнях ЗМІ було сказано, що учні після закінчення уроків кинулися вниз вузькими сходами, які зруйнувалися.

Газета Daily Nation повідомила, що частина дітей впала з третього поверху будівлі.

Міністерство освіти Кенії висловило співчуття родинам та друзям загиблих.

Фото: ISAAC WALE / NATION MEDIA GROUP