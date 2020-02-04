У Кенії загинули 14 дітей під час тисняви у школі
Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцевих чиновників.
«Міністр освіти Джордж Магоха підтвердив місцевим ЗМІ інформацію про 14 смертей», - йдеться у повідомленні.
Ще майже 40 учнів отримали поранення, деякі у критичному стані були доставлені до лікарні.
Інцидент стався у початковій школі міста Какамега, на північний захід від столиці Найробі, в понеділок.
Близько 17:00 заняття в школі закінчилися, і діти кинулися до виходу, після чого утворилася тиснява.
Чому саме це сталося, поки не з’ясовано. Очільник поліції Какамеги Девід Кабена повідомив місцевим ЗМІ, що розпочато розслідування.
У деяких повідомленнях ЗМІ було сказано, що учні після закінчення уроків кинулися вниз вузькими сходами, які зруйнувалися.
Газета Daily Nation повідомила, що частина дітей впала з третього поверху будівлі.
Міністерство освіти Кенії висловило співчуття родинам та друзям загиблих.
Фото: ISAAC WALE / NATION MEDIA GROUP