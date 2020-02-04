Ватикан відправив у Китай сотні тисяч респіраторів для захисту від коронавірусу

Ватикан відправив до Китаю сотні тисяч респіраторів для допомоги країні в боротьбі з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Vatican News.

Респіратори направлять в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Як повідомляє видання La Croix, даний жест покликаний показати "заклопотаність Святого Престолу" щодо епідемії коронавірусу. Зазначається, що особливістю масок є наявність папського герба. Координував операцію батько Вінченцо Хан Дуо, священник китайського походження.

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Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.

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