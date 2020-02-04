Коронавірусом у Китаї заразилися понад 20 тисяч осіб, 425 померли

За минулу добу кількість заражених коронавірусом нового типу в Китаї перевищила 20 тисяч, зафіксовано 64 нові летальні випадки.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у вівторок зазначив, що він отримав... повідомлення про 3235 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також про 64 нові летальні випадки від цього захворювання за понеділок», - ідеться в повідомленні.

Як наголошується, всі нові летальні випадки зафіксовані в провінції Хубей.

Таким чином, кількість померлих становить 425 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 438.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

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Як повідомлялося, 3 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом 2019-nCoV».

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу нового типу.