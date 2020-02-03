Імпічмент у США: деякі республіканці сумніваються у законності дій Трампа

Попри переважну підтримку Трампа в таборі республіканців, кілька його однопартійців із Сенату уникають називати законними дії президента у ситуації із замороження допомоги Україні.

Напередодні остаточного голосування з імпічменту в Сенаті відповідні заяви оприлюднили кілька законодавців від Республіканської партії, повідомляє CNN.

"Сенатор від штату Теннессі Ламар Александер висловив переконання, що президент Трамп діяв неналежно і перетнув межу в скандалі з Україною", - зазначається в повідомленні.

Водночас, за словами законодавця, дії президента є далекими від зради, хабарництва та інших серйозних злочинів.

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Його колега Марша Блекберн заявила, що прагне завершення процесу імпічменту, аби повернутися до звичайних справ. Але, підкреслила вона, "ми завжди хочемо бути певними, що люди діють належним чином на своїх посадах".

Ще один сенатор-республіканець, Том Тілліс, висловив занепокоєння "по суті справи", яку просувають демократи.

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Нагадаємо, у понеділок у Сенаті США розпочалися слухання заключних аргументів сторін обвинувачення й захисту. У середу заплановано остаточне голосування у справі імпічменту.