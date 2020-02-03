Берлін і Відень вважають пропозицію щодо внесків до бюджету ЄС завищеними

Берлін і Відень вважають пропозицію керівництва ЄС щодо внесків в майбутній бюджет співдружності завищеною.

Про це заявили глави урядів Німеччини Ангела Меркель і Австрії Себастьян Курц на спільній пресконференції в Берліні 3 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили питання середньострокової фінансової перспективи. Це, мабуть, найактуальніше питання, адже у нас відбудеться позачергове засідання Європейської ради 20 лютого... В принципі, Австрія та Німеччина знаходяться у спільній ситуації: ми "нетто-платники"…. Ми вважаємо, що нинішні пропозиції є зависокими", - сказала Меркель, додавши, що переговори будуть складними.

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Вона також додала, що "вихід Великої Британії з Європейського Союзу зробив очікування від "нетто-платників" ще більшими, але це не означає, що можливості збільшилися".

"Ми вважаємо, що нинішня пропозиція від Комісії в 1,11% (від ВНП країни) є зависокою, але сподіваємось, що з’явиться нова пропозиція, яка буде основою для досягнення згоди врешті-решт", - погодився зі свого боку Курц.

Німеччина та Австрія є країнами, які сплачують в бюджет ЄС більше, ніж отримують грошей. При цьому Німеччина є найбільшим донором, другим до виходу з ЄС була Велика Британія. Найбільшим одержувачем в ЄС є Польща.

Фото: dpa