Бельгія місяць головуватиме в Радбезі ООН

Бельгія перебрала на себе ротаційне головування в Раді безпеки ООН терміном на один місяць.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних прав Бельгії.

"З 1 лютого Бельгія перебрала на себе головування в Раді безпеки ООН на один місяць. Наша країна є членом Ради безпеки ООН з 1 січня 2019 року на термін у два роки. Під час головування Бельгія внесе декілька тем в порядок денний Ради безпеки, зокрема, діти в умовах збройного конфлікту і перехідне правосуддя, та наголошуватиме на важливості співпраці між європейськими країнами в рамках РБ ООН", - йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ країни зазначає, що Бельгія має сталі пріоритети у зміцненні міжнародного права, в запобіганні конфліктам та у дотриманні прав людини по усьому світу. У цьому зв’язку Бельгія під час головування підтримає ініціативу генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша "Дії задля підтримання миру", яка спрямована на підтримку миротворчих місій під егідою ООН. Дипломати нагадують, що зараз близько 80 бельгійців беруть участь у таких операціях ООН, переважно у Малі.

Торкаючись теми захисту дітей у збройних конфліктах, МЗС Бельгії нагадує, що зараз у світі близько 420 мільйонів дітей (одна дитина з п’яти по усьому світу) страждають від конфліктів. За повідомленням, ця проблема буде темою виступу короля Бельгії Філіпа перед Радбезом ООН 12 лютого.

Окрема увага приділяється темі перехідного правосуддя, яка є особливо актуальною для країн, які виходять із конфліктів та долають їхні наслідки.

"В ході конфліктів країни часто стикаються із величезними викликами – з насильством або грубими порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права. Спільноти, які протистояли одна одній, мають вчитися жити разом знову, і будувати суспільство на основі возз’єднання. Дедалі більше країни, що виходять з конфліктів, усвідомлюють, наскільки важливо враховувати нанесені травми, щоб побудувати мирне суспільство та тривалий мир", - йдеться у повідомленні.

Як очікується, 13 лютого міністр закордонних справ Бельгії Філіп Гоффін головуватиме під час відкритих дебатів в РБ ООН навколо теми перехідного правосуддя.

У вимірі посилення ролі європейських країн у Раді безпеки ООН Бельгійське головування запросило високого представника ЄС Жозепа Борреля виступити перед РБ ООН та поінформувати про дії ЄС у міжнародній політиці та про бачення дедалі тіснішої співпраці між Євросоюзом та ООН. Як наголошується, це буде перший виступ Борреля в ООН як високого представника ЄС, який заплановано на 25 лютого.

Як повідомлялося, до складу Ради безпеки ООН входять п’ять постійних членів – США, Велика Британія, Франція, Росія і Китай, а також 10 країн-непостійних членів, які замінюються на ротаційній основі кожні два роки. Зараз до складу непостійних членів ООН входять ще три європейські країни - Бельгія, Естонія і Німеччина, а також Нігер, Сент-Вінсент і Ґренадіни, Туніс, В’єтнам, Індонезія, Домініканська Республіка і Південна Африка.