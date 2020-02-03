Після Brexit англійська залишиться офіційною мовою ЄС

Вихід Великої Британії з ЄС, який відбувся у ніч із 31 січня на 1 лютого 2020 року, жодним чином не змінив режим використання офіційних та робочих мов, якими послуговуються Єврокомісія та інші європейські інституції.

Про це у понеділок під час щоденного брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не думаю, що ми маємо щось перекручувати (у зв’язку із Brexit). Нагадаю, що спікери Єврокомісії практикують відповіді тією мовою, якою поставлені запитання. Це не обов’язково стосується інших людей, які працюють в інтересах Європейської Комісії і яким доводиться пояснювати складні речі. Зрозуміло, що Brexit не має жодного впливу на перелік офіційних мов ЄС, який від початку був ухвалений Європейською Радою і змінювався мірою розширення ЄС», - сказав речник Єврокомісії.

Він наголосив – якщо такий перелік буде змінюватися, це має бути зроблено рішенням Європейської Ради, прийнятим консенсусом.

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Речник нагадав, що робочими мовами під час ухвалення рішень Колегії Єврокомісії та для робочих процедур є три мови (англійська, французька, німецька). Якщо рішення Єврокомісії стосуються конкретної країни або окремої етнічної групи від конкретної країни, тоді такі рішення Єврокомісії мають також ухвалюватися відповідною мовою. Це стосується й інших питань, наприклад, механізму прийняття рішень за письмовою процедурою.

«Тож, у цьому сенсі не відбулося жодних змін, і ми будемо продовжувати говорити англійською і французькою з не з меншим задоволенням (ніж раніше), ці та інші мови можуть вільно застосовуватися нами та іншnofollowими службами та структурами у цій будівлі (Єврокомісії)», - зазначив Мамер.

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Як повідомлялося, опівночі 31 січня набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit. Документ передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.