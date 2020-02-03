Із Китаю через коронавірус евакуювали 447 громадян країн ЄС

Після спалаху коронавірусу у Китаї Євросоюз продовжує координувати зусилля країн-членів з евакуації власних громадян з цієї країни та їх безпечного повернення у Європу. 47 європейців уже повернули з провінції Ухань протягом минулих вихідних.

Таке повідомлення оприлюднене у понеділок на сайті Європейської Комісії.

«Перші повернення людей, профінансовані за участі Механізму ЄС із цивільного захисту, були здійснені повітряним шляхом Францією і Німеччиною і охопили 447 європейців, які вилетіли з провінції Ухань протягом минулих вихідних. Крім того, ЄС допоміг доставити до Китаю 12 тон обладнання для особистого захисту як невідкладну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЄС перебуває у постійному цілодобовому контакті з владою Китаю та координує надання допомоги у боротьбі із хворобою. Крім того, Євросоюз вже виділив 10 мільйонів євро для підтримки досліджень з пошуку вакцини проти коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Велика Британія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами.

Фото: Xinhua