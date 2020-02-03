У Сирії загинули четверо співробітників спецсил ФСБ Росії - ЗМІ

У Сирії, в районі Алеппо, четверо співробітників Центру спеціального призначення ФСБ Росії загинули під мінометним обстрілом.

Про це повідомляють розслідувальні проєкти Baza і Conflict Intelligence Team.

"Четверо співробітників Центру спеціального призначення ФСБ Росії загинули в бою в Сирії в районі Алеппо. За попередніми даними, їхній автомобіль підірвався на фугасі, після чого поранені бійці потрапили до рук бойовиків. Їх знайшли пізніше - застреленими", - йдеться в повідомленні проєкту Baza.

Уточнюється, що всі четверо загиблих - офіцери з управлінь ФСБ "С" (Управління спеціальних операцій) і "К" (раніше - Служба спеціального призначення). Видання називає імена чотирьох загиблих у Сирії співробітників ФСБ - це майор Руслан Г., лейтенант Всеволод Т., майор Булат А. і капітан Дмитро М.

Інформацію про те, що співробітники ФСБ загинули в Сирії, підтвердила група розслідувачів Conflict Intelligence Team, які моніторять соціальні мережі російських військових. Подібний матеріал щодо цього CIT пообіцяла наступного тижня.

Як повідомлялося, в результаті авіанальотів російської авіації і ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних жителів.

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Війна в Сирії розпочалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. 30 вересня 2015 року до воєнних дій на стороні режиму Асада приєдналися російські військові сили.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.