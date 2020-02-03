Боррель їде до Ірану “рятувати” ядерну угоду

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Іран на початку лютого.

Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.

«Жозеф Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки й віцепрезидент Європейської комісії, прибуде з візитом до Ірану 3-4 лютого», - йдеться в повідомленні.

Під час цього візиту головний дипломат ЄС планує зустрічі з президентом Ірану Хасаном Рухані, главою МЗС країни Джавадом Заріфом і спікером іранського парламенту Алі Ларіджані.

За інформацією зовнішньополітичної служби ЄС, ці зустрічі «дозволять обговорити останні події в регіоні».

Візит Борреля розглядається як останній крок ЄС з порятунку ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.

Як відомо, напруженість між Іраном і США поступово зростала з того часу, як президент Дональд Трамп вийшов з ядерного угоди і знову ввів санкції проти Ірану у 2018 році. Тегеран відреагував поступовим відходом від цієї угоди.