Боррель їде до Ірану “рятувати” ядерну угоду
Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.
«Жозеф Боррель, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки й віцепрезидент Європейської комісії, прибуде з візитом до Ірану 3-4 лютого», - йдеться в повідомленні.
Під час цього візиту головний дипломат ЄС планує зустрічі з президентом Ірану Хасаном Рухані, главою МЗС країни Джавадом Заріфом і спікером іранського парламенту Алі Ларіджані.
За інформацією зовнішньополітичної служби ЄС, ці зустрічі «дозволять обговорити останні події в регіоні».
Візит Борреля розглядається як останній крок ЄС з порятунку ядерної угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами.
Як відомо, напруженість між Іраном і США поступово зростала з того часу, як президент Дональд Трамп вийшов з ядерного угоди і знову ввів санкції проти Ірану у 2018 році. Тегеран відреагував поступовим відходом від цієї угоди.