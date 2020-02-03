У В’єтнамі підтвердили восьмий випадок зараження коронавірусом

У В’єтнамі зафіксовано вже восьмий випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомляє VN Express.

«В’єтнамське міністерство охорони здоров’я підтвердило в понеділок, що 29-річна працівниця з провінції Віньфук стала восьмим пацієнтом в країні, в якого підтверджено зараження коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що ця жінка - одна з 8 людей, яких було 17 січня повернуто з китайського Уханя, епіцентру нової хвороби, до В’єтнаму спеціальним авіарейсом. Її стан оцінюється медиками як стабільний.

Як повідомлялося, з 23 січня і до сьогоднішнього дня у В’єтнамі були підтверджені сім випадків захворювання на пневмонію нового типу. Серед інфікованих коронавірусом, крім в’єтнамців, двоє громадян Китаю і один громадянин США в’єтнамського походження. Один з хворих вже повністю одужав, інші продовжують залишатися під наглядом лікарів, їх стан не викликає побоювань. За останні 2 тижні у В’єтнамі були госпіталізовані 92 людини з симптомами пневмонії. У 65 з них лабораторні тести не підтвердили наявності коронавірусу.

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З метою запобігання поширенню коронавірусу в’єтнамська влада оголосила стан епідеміологічної загрози. З кінця минулого тижня В’єтнам повністю припинив авіаційне сполучення з Китаєм, частково закрив сухопутний кордон з КНР і заборонив в’їзд на свою територію китайських туристичних груп.

Кількість хворих на пневмонію, що викликається вірусом 2019 nCoV, в Китаї зросла до 17 205 осіб, а кількість загиблих наразі досягла 361.

Фото: Xinhua