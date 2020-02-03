Три події світу. Резонансний Помпео, європейський інтенсив та обов’язкова програма від Трампа

Майк Помпео відвідав Київ, проте більш резонансну заяву зробив у Мінську.

Російська делегація повернулася до ПАРЄ, яка, серед іншого запровадила процедуру моніторингу для Польщі. У Брюсселі пройшло засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Brexit відбувся у політичному плані, в економічному статус-кво збережеться до кінця поточного року. Дональд Трамп у присутності Беньяміна Нетаньягу запропонував план врегулювання конфлікту на Близькому Сході.

Візит держсекретаря США – подія непересічна, навіть якщо Київ став одним у пунктів у турне Майка Помпео до Британії та країн пострадянського простору. Візит, який планувався на початку січня, здійснено наприкінці місяця, і це свідчить про наявність інтересу до подій в Україні. Трагічні події початку січня внесли свої корективи, і заокеанський гість не лише назвав Україну форпостом між Східною Європою та авторитаризмом, але і пообіцяв разом з нашою державою добиватися покарання винних у знищенні в Ірані українського лайнера з пасажирами на борту. Вашингтону це вигідно. Проте Володимира Зеленського у Білому домі не чекають. Цікаво, що держсекретар США у Мінську висловив готовність забезпечити Білорусь нафтою на 100% «за конкурентними цінами», і ця заява може претендувати на сенсацію з огляду на стан білорусько-американських відносин протягом останніх 20 років.

Українська делегація повернулася до ПАРЄ, проте через низку факторів не зуміла добитися там помітних успіхів. Повноваження російської делегації підтверджено у повному обсязі, одіозний думець Пьотр Толстой став віцепрезидентом ПАРЄ, а санкційний механізм Асамблеї суттєво вихолощено. Доволі показовим виглядає і запровадження моніторингу ПАРЄ для Польщі у зв’язку з особливостями судової реформи в цій країні. Втім, ПАРЄ нагадала, що Росія є агресором та стороною Мінських домовленостей. Ці констатації – радше не привід для оптимізму, а стимул Україні активізувати пошук нових партнерів на додачу до присутніх у групі «Балтік+».

Розвиток відносин з Європейським Союзом у Києві під сумнів не ставлять, тому засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі пройшло зі стриманим оптимізмом, проте без предметних рішень. Сторони звірили годинники, українська сторона активно говорила про промисловий безвіз, представники ЄС – про виконання вимог МВФ для отримання чергової порції макрофінансової допомоги розміром у 500 мільйонів євро. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель наголосив на необхідності дотримання принципів вільного мореплавства у Керченській протоці та пообіцяв ближчим часом відвідати Донбас.

Велика Британія 31 січня політично вийшла зі складу ЄС, завершення епопеї супроводжувалося калейдоскопом емоцій, серед яких місця жалю зараз практично немає. На світову арену у іпостасі більш самостійного гравця повертається держава з значним імперським досвідом, ядерним арсеналом та статусом постійного члена Ради Безпеки ООН. Для прем’єра Бориса Джонсона є простір для реалізації амбіцій. Однак ситуація у Шотландії, де перший міністр Нікола Стерджен все активніше говорить про новий референдум про незалежність, оптимізму Лондону не додає. Власне, як і Брюсселю – усвідомлення того, що приклад британців можуть використати зовнішні сили, зацікавлені у послабленні ЄС, має підштовхнути євроструктури до перегляду відносин всередині Союзу.

Дональд Трамп у присутності Беньяміна Нетаньягу виконав обов’язкову для президентів США протягом останніх 50 років програму – запропонував мирний план для Близького Сходу. Звісно ж (як і все у Трампа) унікальний та блискучий, проте від того не більш реалістичний. Сама ідея закріплення за Ізраїлем як столиці Єрусалима та визнання його суверенітету над Голанськими висотами не може отримати сприйняття в арабському світі, що і засвідчило засідання Ліги арабських держав. Натомість якщо Нетаньягу цей пас з боку Трампа не допоможе у політичному марафоні, який у березні знайде відображення у третіх протягом року парламентських виборах, можна буде говорити про завершення його політичної кар’єри.

Євген МАГДА, Інститут світової політики