Під вогнем авіації в Ідлібі загинули 11 мирних сирійців

Унаслідок нальотів російської авіації та ВПС режиму Асада в сирійській провінції Ідліб у неділю загинули 11 мирних мешканців.

Про це інформує Анадолу.

"Армія режиму Башара Асада і ВКС Росії продовжують піддавати бомбардуванням і обстрілам райони Ідлібської зони деескалації на північному заході Сирії. У результаті ударів ВКС РФ і авіації режиму в неділю, 2 лютого, загинули ще 11 мирних жителів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначається з посиланням на джерела в Управлінні цивільної оборони Сирії ("Білі каски"), жертвами удару російських військових літаків у населеному пункті Сермін стали вісім осіб.

Унаслідок нальотів сирійської авіації на низку населених пунктів загинули три людини.

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"Загони сил цивільної оборони продовжують проводити розбір завалів. Є ймовірність зростання кількості жертв", - передає Анадолу.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що астанинського переговорного процесу більше не існує, і звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей стосовно Сирії.

Ердоган зазначив, що турецька сторона неодноразово закликала Росію до припинення ударів по населених пунктах Ідлібу.

"Наше терпіння закінчується. Якщо удари не будуть припинені, Анкара зробить усі необхідні кроки. Туреччина не прагне до захоплення сирійських територій. Для нас важливе становище рядових сирійців, яких треба рятувати. Туреччина сподівається, що Росія найближчим часом зробить відповідне попередження режиму Асада", - підкреслив турецький лідер.

Фото: AA