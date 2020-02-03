Коронавірус у Китаї: Казахстан евакуював з Уханя 83 своїх громадян

Казахстан евакуював 83 своїх громадян з китайського міста Ухань, яке вважається епіцентром коронавірусної епідемії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У заяві 2 лютого уряд Казахстану зазначає, що 80 з 83 громадян, які виїхали з країни, були студентами", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що всіх евакуйованих два тижні утримуватимуть у карантині для проходження обстежень.

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Як повідомлялося, станом на ранок 2 лютого у світі зареєстровано 14 568 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019-nCoV, 305 хворих померли.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.

За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в Україні достатньо інфекціоністів, які знають, що потрібно робити у разі появи в нашій державі нового коронавірусу 2019-nCoV.

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"Навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що треба робити. У нас в достатній кількості наявні бригади інфекціоністів - мінімум по дві оснащені бригади у кожній області, - які знають, що треба робити. Тому я не бачу підстав для хвилювання", - наголосив очільник Кабміну.

Фото: Сіньхуа