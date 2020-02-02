В Австралії у зрубаному лісі знайшли десятки мертвих коал

В австралійському штаті Вікторія на ділянці зрубаного лісу виявлено десятки мертвих або поранених коал.

Про це повідомляє BBC News.

"Деякі коали померли від голоду, інші могли стати жертвами бульдозерів. Близько 80 коал вдалося врятувати, за ними доглядають", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті охорони довкілля заявили, що ветеринари мусили застосувати евтаназію щодо 25 коал.

Зазначається, що евкаліпти кулясті, які зрубали на цій ділянці землі у грудні, є важливим місцем проживання коали. Проте люди, які займалися лісозаготівлею, залишили тваринам лише кілька ізольованих дерев.

Наразі не відомо, яка компанія здійснювала лісозаготівлю. Повідомляється, що фірма-підрядник стверджує про дотримання всіх стандартів під час вирубки дерев.

Однак організація Animals Australia заявила про кілька очевидних порушень законодавства. "За законом, компанії, які володіють цими насадженнями, мають використати спеціальні пристрої для ідентифікації коал на деревах, перш ніж розпочати вирубку, аби тварин можна було безпечно вивезти та переселити. Існує також юридична відповідальність за забезпечення добробуту коал після завершення лісозаготівлі", - наголошують в організації.

Чиновники Департаменту довкілля вже заявили, що готові притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Австралійська асоціація лісової продукції пообіцяла розслідувати інцидент і стверджує, що частину дерев зрубали вже після роботи на ділянці компанії-підрядника.

"Незрозуміло поки, хто валив бульдозерами дерева разом із коалами на них, але абсолютно впевнений, що це не власник плантації чи лісогосподарська компанія", - заявив виконавчий директор асоціації Росс Гемптон і додав: "Ми підтримуємо всіх тих, хто закликає застосувати повною мірою закон щодо винуватців".

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Міністерство охорони довкілля Австралії зарахувало коалу до "вразливих" видів після того, як десятки тисяч цих тварин, імовірно, стали жертвами масштабних пожеж.

Як повідомляв Укрінформ, в Австралії з вересня 2019 року до середини січня 2020-го тривали масштабні лісові пожежі. У результаті стихійного лиха загинули щонайменше 24 людини, зруйновано близько 1500 будинків та вигоріло 5,2 млн гектарів землі. Внаслідок лісових пожеж в Австралії вже загинуло понад мільярд тварин.