Екоактивісти у Німеччині блокували вугільну електростанцію

Активісти екологічних рухів Ende Gelände та DeCOALonize Europe на кілька годин блокували в неділю, 2 лютого, вугільну електростанцію «Даттельн 4» на заході Німеччини.

Про це організатори акції повідомили Укрінформу.

«Близько 150 людей з Ende Gelände та DeCOALonize Europe зайняли сьогодні приміщення вугільної електростанції Datteln 4 поблизу Дортмунда. Вони на 9 годин заблокували завантажувальні засоби та конвеєри», - йдеться у повідомленні.

Акція громадянської непокори стала протестом проти нового закону уряду ФРН та «руйнівних наслідків видобутку вугілля у Росії та Колумбії».

І хоча активістів все ж видворила поліція, вони оголосили свою акцію повним успіхом і заявляють, що це лише початок.

У січні уряд погодив так званий вугільний закон, відповідно до якого вугілля перестануть використовувати в 2038 році, але нова електростанція Datteln 4 має бути підключена до енергомережі пізніше цього року, при цьому будуть виплачені мільярди євро в якості компенсацій.

Управляюча компанія Uniper стверджує, що поступово припинить шкідливі викиди на старих електростанціях, щоб компенсувати викиди на Datteln, однак активісти, посилаючись на дані досліджень, стверджують, що абсолютна маса викидів все одно збільшуватимуться.