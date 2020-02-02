Китайські та російські інвестиції можуть завдати шкоди Казахстану - Помпео

Китайські та російські інвестиції можуть завдати шкоди Казахстану - Помпео

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Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео нагадав про зростання впливу Росії та Китаю. Зокрема, він відзначив, що російські та китайські інвестиції можуть у довгостроковій перспективі завдати шкоди суверенітету Казахстану.

Про це він заявив у неділю, 2 лютого, перебуваючи з візитом у Казахстані, повідомляє DW.

"Ми цілковито підтримуємо свободу вибору Казахстану в тому, з якими країнами він хоче вступати в ділові відносини, але я певен, що партнерство з американськими компаніями забезпечить найкращий результат для будь-якої країни", - заявив Помпео.

Помпео також закликав владу Казахстану долучитися до кампанії тиску на КНР через ситуацію в Сіньцзяні, де до мусульманської меншини застосовуються жорсткі заходи.

"США звертаються до всіх країн із закликом приєднатися та вимагати припинення цих репресій. Ми закликаємо забезпечити безпечний притулок для біженців з Китаю", - сказав Помпео.

Як зазначається, перед зустріччю з казахським президентом Касим-Жомартом Токаєвим держсекретар США зустрівся з родичами етнічних казахів-мусульман, що були поміщені в табори перевиховання в китайській провінції Сіньцзян або зникли там безвісти.

Як відомо, під час свого турне в січні-лютому державний секретар США Майк Помпео вже відвідав Велику Британію, Україну та Білорусь. Після візиту до Казахстану держсекретар США відвідає Узбекистан.

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Китайська влада запроваджує в західному регіоні Сіньцзян масштабну ідеологічну кампанію: сотні тисяч людей поміщені до таборів для інтернованих, які Пекін називає «центрами перевиховання». За словами ув’язнених, їх змушували відмовлятися від своєї культури та релігійних переконань та піддавали ідеологічній обробці.

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