Китай повернув понад 300 своїх громадян, які застрягли за кордоном через коронавірус

Чартерні рейси доправили з-за кордону 310 мешканців провінції Хубей, які у зв'язку з коронавірусом стикнулися з труднощами при поверненні додому.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МЗС Китаю.

«Після спалаху пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу в місті Ухань, Китай організував три чартерні рейси, якими в п'ятницю додому були доправлені 310 мешканців провінції Хубей», - цитує агентство оприлюднене у суботу повідомлення МЗС.

Як наголошується, через спалах пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу, деякі жителі провінції Хубей (особливо міста Ухань) мали труднощі при поверненні додому з-за кордону.

Зазначеними чартерними рейсами додому повернулися громадяни Китаю з Токіо, Бангкока, а також із малайзійського штату Сабах.

Як повідомлялося, в Китаї почали використовувати дрони з гучномовцями для попередження населення про спалах коронавірусу.

Станом на ранок 1 лютого у світі лабораторно підтверджено 11 374 випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV. Встановлено 259 летальних випадків. Крім Китаю, коронавірус зафіксовано у 24 країнах.

Фото: AA