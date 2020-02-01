Президент Іраку призначив нового прем’єра

Президент Іраку Бархам Саліх призначив новим прем’єр-міністром Мохаммеда Тауфіка Аллаві.

Таким чином, було покладено край понад двом місяцям невизначеності з главою уряду, повідомляє "Радіо Свобода".

Мохаммед Тауфік Аллаві керуватиме країною до проведення дострокових виборів. У нього є місяць для формування нового уряду.

Новий прем'єр вже заявив, що подасть у відставку, якщо політичні блоки намагатимуться нав’язувати йому кандидатів у різні міністерства.

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В Іраку вже четвертий місяць тривають антиурядові протести. У листопаді 2019 року колишній прем’єр-міністр Адель Абдул-Махді подав у відставку на тлі протестів, які спалахнули через корупцію та зниження рівня життя. Понад 500 протестувальників загинули.

Фото: flickr.com/middleeastaffair