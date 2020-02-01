У Росії - нові затримання на акціях проти змін до Конституції

У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала в суботу учасників акції проти внесення змін до Конституції Росії.

Вісьмох людей затримали на Сенатській площі, ще одного учасника на Невському проспекті, вже після завершення акції, повідомляє Радіо Свобода.

Рух «Безстроковий протест», що влаштував акцію на Сенатській площі, заявив, що метою протесту є захист основ конституційного ладу в Росії.

Повідомляється, що загалом в акції взяли участь близько півсотні людей, люди з плакатами шикувалися у черги, щоб провести одиночні пікети.

Є також повідомлення, що пікети проти конституційних змін відбулися і в російському Новосибірську.

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Як повідомлялося, про план змінити Конституцію Росії Володимир Путін заявив 15 січня. Вже 20 січня Путін вніс до Держдуми проєкт закону, який передбачає внесення змін до щонайменше 22 статей основного закону. 23 січня Держдума Росії одноголосно ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до Конституції. Друге читання призначене на 11 лютого.

Путін створив робочу групу з 75 осіб для вивчення запропонованих змін і пообіцяв, що після того, як поправки будуть ухвалені, їх винесуть на «загальноросійське голосування». Таке голосування планують провести в квітні, його формат має визначити спеціально створена робоча група і Центрвиборчком.

Деякі оглядачі припускають, що конституційні зміни можуть допомогти Путіну втриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році.