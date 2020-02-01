ЄС мобілізував фонди для досліджень щодо протидії коронавірусу
Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
"Ми працюємо над тим, щоб мінімізувати наслідки потенційно більш масштабного поширення коронавірусу в ЄС. Завдяки надзвичайному фінансуванню досліджень в рамках програми «Horizon 2020» ми більше знатиме про цю хворобу... Наші центри суперкомп’ютерів готові допомогти дослідникам в такій роботі з розробки нових методів лікування та вакцинації", - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань інновацій, досліджень, культури, освіти та молоді Марія Габріель (Mariya Gabriel).
Зазначається, що ці проєкти мають підвищити розуміння нової епідемії коронавірусу та розробити ефективніші шляхи надання допомоги пацієнтам, інфікованим цим вірусом, а також підвищити готовність закладів з охорони здоров’я до ефективної відповіді.
Як очікується, згадане фінансування буде використано для реалізації від двох до чотирьох дослідницьких проєктів. Дослідники, які мають намір взяти участь у конкурсі, мають подати заявки до 12 лютого та дуже швидко вкласти грантові угоди з Єврокомісією, що дозволить швидше розпочати практичну роботу.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 31 січня від хвороби у різних країнах померли вже 213 осіб, кількість хворих перевищила 9,8 тис. осіб. Захворювання виявлено у 22 країнах.
Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні, однак вони не підтвердилися. 43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти до Китаю через стрімке поширення коронавірусу.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.