Канада та США обговорили протидію поширенню коронавірусу

Канада та США обговорили заходи, які вживає кожна країна для захисту своїх громадян від зараження на коронавірус.

Про це йшлося під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, повідомили в офісі глави канадського уряду.

“Двоє лідерів обговорили глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через новий коронавірус та заходи, які вживаються в обох країнах для захисту здоров’я та безпеки своїх громадян”, - розповіли у Трюдо.

Лідери Канади та США також поговорили про двох невиправдано затриманих у Китаї канадців. “Прем’єр-міністр порушив питання невиправданого затримання Майкла Ковріга та Майкла Спейвора у Китаї, й двоє лідерів погодилися стосовно необхідності їх негайного звільнення. Прем’єр-міністр подякував президенту за тривалу підтримку США щодо цього”, - зазначили у відомстві.

Окрім цього, Трамп та Трюдо поговорили також про “нову NAFTA, зокрема процес її ратифікації у Канаді й США”. “Прем’єр-міністр й президент погодилися залишатися на зв’язку для продовження просування економічних та безпекових інтересів обох країн”, - підсумували в офісі глави канадського уряду.

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Як повідомлялося, після затримання позаминулого року у Канаді фінансового директора “Huawei” Менг Ванжу, Китай арештував двох канадців: підприємця Майкла Спейвора та колишнього дипломата Майкла Ковріга. Канада вважає їх затримання політично мотивованими й вимагає негайного звільнення своїх громадян. Підтримку Оттаві вже висловило багато країн, серед яких Німеччина, ЄС, США, Великобританія та інші.

Як відомо, оригінальна Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) була укладена між Мексикою, США та Канадою у 1994 році. До моменту припинення існування у 2018-ому вона залишалася найбільшою у світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в 478 мільйонів осіб і сукупним ВВП у розмірі $20,7 трильйона, тобто близько 30% світового ВВП. Перемовини про перегляд умов цієї угоди були розпочаті з ініціативи президента США Дональда Трампа й тривали понад два роки.

Мексика та США вже ратифікували нову угоду, однак в Канаді процес її затвердження лише розпочався.