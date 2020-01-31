А яке воно, життя після Брекзиту?

А яке воно, життя після Брекзиту?

Аналітика
Укрінформ
Сполучене королівство останній день в складі ЄС. Що західні аналітики пишуть про Джонсона, фунт стерлінгів, шотландців і Євросоюз без Британії

У ніч з 31 січня на 1 лютого, опівночі за брюссельським часом, Великобританія офіційно припинить бути частиною Європейського Союзу. Що від цього зміниться? На які зміни чекати в політиці, економіці, транспорті, торгівлі? Чи будуть вони негайними?

Німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувала в зв'язку з цим спільний коментар голів трьох найважливіших органів ЄС. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європарламенту Давид Сассолі пишуть про те, що завершення більш ніж 45-річного членства Сполученого Королівства в ЄС «неминуче викликає змішані почуття і прагнення замислитися».

При цьому вони пообіцяли знайти нові шляхи для співпраці з Лондоном як з "союзником і партнером".

У «брекзитерів» величезне свято...

Натомість прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон налаштований оптимістично. Журналісти Бі-бі-сі ще напередодні роздобули його промову, яку прем'єр готується виголосити в парламенті в п'ятницю ввечері: "Найголовніше, що слід сказати сьогодні: це не кінець, а початок. Це момент, коли почнеться світанок, коли підніметься завіса, і почнеться нова дія, це момент істинного національного оновлення і зміни".

Прихильники Брекзиту святкують перемогу
Прихильники Брекзиту святкують перемогу

Брекзитери святкують перемогу в грандіозному стилі по всій країні, в тому числі навпроти самої будівлі парламенту - органу, який так багато разів відкладав Брекзит в 2019 році. Настрій у Брюсселі похмуріший. Британські прапори буде зняті з усіх інституцій ЄС, один з них буде розміщений у музеї в Брюсселі, передає CNN.

Найджел Фарадж – британський політик, який вклав максимум зусиль для виходу Великобританії з ЄС, лідер партії «Брекзит» і депутат Європарламенту оголосив свою нову мету, сформулювавши її так: "щоб Європа пішла з Євросоюзу". Агресивний Фарадж обіцяє продовжити знищення ЄС: "Я повністю проти нього в його нинішньому вигляді, я хочу, щоб він був зруйнований". Він переконаний, що Данія, Польща та Італія можуть стати наступними країнами, які залишать ЄС. ...Додамо від себе: це Фарадж безплатно каже, або, як зазвичай, за таке «Газпром платить»?

... але радіти рано

З 1 лютого Британія почнеться перехідний період, розрахований на 11 місяців. Офіційні переговори почнуться 3 березня, обидві сторони намітять свої пріоритети і проведуть червоні лінії. До 31 грудня 2020 року Великобританія і ЄС мають підписати торговельну угоду, щоб запобігти жорсткому випадінню Лондона з митного союзу і Єдиного європейського ринку. Досі залишається багато питань про те, скільки саме Великобританія заплатить ЄС в обмін на доступ до свого ринку, і чи буде досягнуто будь-яких угод про безпеку обміну розвідданими, про авіацію, про зони рибальства. І питання про те, що станеться на ірландському кордоні, ймовірно, матиме чимале значення в будь-якій остаточній угоді.

А тим часом змінився настрій і в Шотландії: більшість шотландців підтримують незалежність країни від Британії після Brexit, повідомляє Daily Record.

2014 року шотландці на референдумі проголосували за перебування в складі Великобританії - "за" були 55 відсотків, "проти" 45. Тепер опитування показало, що кожен п'ятий з тих, хто проголосував проти незалежності в 2014 році, але не підтримав вихід з ЄС, тепер підтримує незалежність Шотландії - відтак тепер 51% шотландців підтримують незалежність. Парламент Шотландії раніше проголосував за проведення другого референдуму про незалежність країни, але прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон відмовив у дозволі на його організацію, а за законом таке голосування не може відбутися без згоди Лондона.

Біля шотландського парламенту - три прапори
Біля шотландського парламенту - три прапори

Поки не зрозуміло, де «червоні лінії» Джонсона в подальших переговорах, зазначає CNN. Якщо Британія має намір розходитися з ЄС в таких сферах, як оподаткування, харчові стандарти і фінансове регулювання, вона ризикує підірвати єдиний ринок ЄС - найцінніший його актив... І якщо Брюссель визнає, що у Джонсона є плани продовжувати підрив ЄС, він без коливань обмежить йому доступ на свій ринок.

«Для ЄС компроміс простий: якщо Велика Британія більше не відповідає стандартам ЄС або британський бізнес отримує несправедливу конкурентну перевагу над бізнесом ЄС, тоді у нього буде менше доступу», - каже Джорджина Райт, експерт з питань ЄС у британському аналітичному центрі, що працює на уряд.

Британська Telegraph пише, що в своїй промові Джонсон наполягатиме, що суверенітет важливіше, ніж торгівля без непорозумінь. Брюссель, навпаки, виходить з того, що Великобританія повинна прийняти стандарти ЄС на товари і продукти, щоб підтримувати торгівлю без непорозумінь. «Ризик для економіки Великобританії полягає в тому, що може бути поганий результат або навіть результат «без угоди». Такий результат явно погіршив би перспективи економіки Великобританії», - передає видання слова старшого аналітика з валютних операцій Rabobank Джейна Фолі.

Для ЄС важливо не дати дрейфувати Британії в бік економічного конкурента, наприклад, США. Брекзитери мріють про масштабні торговельні угоди як про пік переможної ідеї виходу з Євросоюзу, і особливо - про двосторонні угоди з «гіпердержавою». Але менш гарячим головам зрозуміло, що Сполучене Королівство в такій угоді буде меншим партнером.

...а життя простих британців поки не зміниться

У повсякденному житті британців великих змін от просто з лютого не станеться, майже рік все головне в цих відносинах з точки зору простих громадян - торгівля, перетин кордону та інше - залишиться в колишньому режимі. Британія продовжить дотримуватися всіх законів ЄС і рішень європейських судів. У найближчі місяці вона продовжить платити в бюджет ЄС і буде дотримуватися будь-яких змін у законодавстві ЄС.

Але після зовсім вже «остаточного» виходу наприкінці 2020 року уряд Бориса Джонсона обіцяє жорсткі зміни. Скажімо, в правилах імміграції Джонсон має намір запровадити т.зв. "австралійську" систему нарахування балів бажаючим переїхати на його вже "неєвропейський" острів: залежно від віку, освіти, професії тощо - якщо набрав "прохідний бал", то і проходиш.

Тоді ж, за прогнозом американського телеканалу CNBC, можливі і основні проблеми для британського фунту. Глава відділу макроекономічної стратегії State Street Лі Феррідж сказав CNBC, що ринок недооцінює сценарій, за якого будь-яка торговельна угоду між Великобританією і ЄС виявиться «не набагато кращою від правил СОТ». Поки ринок «самозаспокоївся», отримавши разом угодою про Brexit певну визначеність та відстрочку можливих проблем до кінця 2020 року. Але «перехідний період» мине - і ніхто поки не може гарантувати, що мине успішно, тим більше, пам'ятаючи як складно йшли переговори Британії та Євросоюзу при підготовці Брекзиту.

Підготував Олександр Волинський, Київ

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