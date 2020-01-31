Німеччина виділяє €90 мільйонів на вакцину проти коронавірусу
Про це в п’ятницю повідомила журналістам у Берліні міністр науки ФРН Аня Карличек, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Німеччина як один з основоположників міжнародної ініціативи CEPI (Коаліція інновацій з готовності до епідемії - ред.), підтримує її, виділивши 90 млн євро», - сказала міністр.
Участь у наукових роботах з пошуку вакцини бере біофармацевтична компанія CureVac з Тюбінга.
Карличек сподівається, що вакцину вдасться розробити «у відносно короткий строк», у її міністерстві виходять з того, що це кілька місяців.
Член правління CureVac Маріола Фотін-Млечек у п'ятницю пообіцяла досягти успіху протягом 16 тижнів.
Наукова розробка вакцини є вищим пріоритетом для уряду, запевнила міністр.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).
За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.
Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.
Захворювання поширилося на 22 країни світу.
43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.