Німеччина виділяє €90 мільйонів на вакцину проти коронавірусу

Уряд Німеччини виділяє 90 млн євро у межах міжнародної ініціативи з розробки вакцини проти нового коронавірусу 2019-nCoV.

Про це в п’ятницю повідомила журналістам у Берліні міністр науки ФРН Аня Карличек, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Німеччина як один з основоположників міжнародної ініціативи CEPI (Коаліція інновацій з готовності до епідемії - ред.), підтримує її, виділивши 90 млн євро», - сказала міністр.

Участь у наукових роботах з пошуку вакцини бере біофармацевтична компанія CureVac з Тюбінга.

Карличек сподівається, що вакцину вдасться розробити «у відносно короткий строк», у її міністерстві виходять з того, що це кілька місяців.

Член правління CureVac Маріола Фотін-Млечек у п'ятницю пообіцяла досягти успіху протягом 16 тижнів.

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Наукова розробка вакцини є вищим пріоритетом для уряду, запевнила міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

За останніми даними, зафіксовано 9820 підтверджених випадків появи нового коронавірусу в усьому світі, з них 9692 — на території Китаю.

Кількість загиблих у Китаї залишається такою ж — 213. Переважна більшість із них — 204 жертви — були з провінції Хубей, де і почався спалах хвороби.

Захворювання поширилося на 22 країни світу.

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.