У Росії завели справи на Facebook і Twitter

Російське наглядове відомство Роскомнагляд порушило в п'ятницю адміністративне провадження щодо Facebook і Twitter.

Про це повідомляється на сайті організації.

«31 січня 2020 року Роскомнагляд порушив адміністративне провадження щодо компаній Facebook, Inc і Twitter. Зазначені компанії не надали у встановлений термін відомостей про виконання вимог щодо локалізації баз даних російських користувачів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протокол був складений у присутності представника Twitter, а представник Facebook на підписання не прийшов.

Тепер протягом трьох днів Роскомнагляд направить Facebook копію протоколу. До суду протокол буде направлений протягом трьох робочих днів.

За інформацією відомства, компаніям загрожує штраф від 1 млн до 6 млн рублів (15,7 тис. - 94,5 тис. доларів).

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Роскомнагляд оштрафував компанії Google на 700 тис. рублів за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.