У Росії завели справи на Facebook і Twitter

У Росії завели справи на Facebook і Twitter

Укрінформ
Російське наглядове відомство Роскомнагляд порушило в п'ятницю адміністративне провадження щодо Facebook і Twitter.

Про це повідомляється на сайті організації.

«31 січня 2020 року Роскомнагляд порушив адміністративне провадження щодо компаній Facebook, Inc і Twitter. Зазначені компанії не надали у встановлений термін відомостей про виконання вимог щодо локалізації баз даних російських користувачів», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що протокол був складений у присутності представника Twitter, а представник Facebook на підписання не прийшов.

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Тепер протягом трьох днів Роскомнагляд направить Facebook копію протоколу. До суду протокол буде направлений протягом трьох робочих днів.

За інформацією відомства, компаніям загрожує штраф від 1 млн до 6 млн рублів (15,7 тис. - 94,5 тис. доларів).

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року Роскомнагляд оштрафував компанії Google на 700 тис. рублів за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.

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