Коронавірус дістався до Росії - виявили двох хворих

Віцепрем'єр РФ, голова оперативного штабу Тетяна Голикова заявила, що в Росії зафіксовано двох перших заражених новим типом коронавірусу.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"У Росії зафіксовано двох перших заражених новим типом коронавірусу - на Забайкаллі і в Тюменській області. Заражені - громадяни Китаю", - сказала Голікова.

За даними Інтерфаксу, вже зареєстровано 9692 підтверджені випадки захворювання, 213 летальних. Після успішного курсу лікування з лікарень виписано 171 особу.

Також буде закрито авіасполучення з Китаєм, крім рейсів "Аерофлоту" в Пекін, Шанхай, Гонконг і Гуанчжоу, а також регулярних рейсів китайських авіаліній в московський аеропорт Шереметьєво. Новий режим авіасполучення запровадять з 1 лютого.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання пневмонією, спричиненою новим коронавірусом (2019 nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом в усьому світі сягнула 9820 осіб, з них 9692 - на території Китаю. Кількість загиблих у Китаї становить 213 осіб, переважна більшість яких (204 жертви) були з провінції Хубей, де і виник спалах хвороби.

Випадки зараження новим коронавірусом зареєстровано вже в 22 країнах світу.

Коронавіруси - це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка і важке дихання.