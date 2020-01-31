В Індії застрелили чоловіка, який тримав у заручниках 23 дітей
Про це повідомляє India Today.
“Поліція штату Уттар-Прадеш визволила 23 дітей, яких упродовж дев'яти годин утримував чоловік, звинувачений у вбивстві в місті Фаррухабад. Самого чоловіка застрелили поліцейські”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, озброєний чоловік на ім'я Субаш Батам узяв у заручники понад 20 дітей віком від 5 до 7 років у четвер, 28 січня, запрошених на святкування дня народження в його будинку.
Коли місцеві зрозуміли, що діти стали заручниками чоловіка, вони зателефонували до поліції.
Під час перемовин між Батамом і правоохоронцями чоловік здійснив кілька пострілів у повітря.
Після семи годин перемовин чоловік звільнив шестимісячну дівчинку, передавши її своєму сусіду через балкон.
Згодом поліцейські вирішили штурмувати будинок. Усіх дітей визволено, а зловмисника силовики застрелили.
За даними поліцейських, Батама звинувачували у скоєнні вбивства, він також мав певні проблеми з психічним здоров'ям.
Фото: ANI