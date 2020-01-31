В Італії зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Metro.
«У двох китайських туристів тести для діагностики вірусу дали позитивний результат», - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим прем'єр-міністр наказав перекрити все повітряне сполучення між Італією і Китаєм.
Як повідомлялося, 30 січня в італійському порту Чивітавеккіа тимчасово заблокували круїзний лайнер з шістьма тисячами людей на борту через двох громадян Китаю, у яких підозрювали зараження коронавірусом.
Італія є четвертою європейською країною після Франції, Фінляндії і Німеччини, де підтверджені випадки захворювання.
Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019 nCoV).
Загинули вже 213 осіб, захворіли понад 9 тисяч.