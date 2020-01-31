Штати налагодили новий гуманітарний канал до Ірану

Уряд США повідомив, що завершив транзакції на користь іранських медичних пацієнтів, застосувавши механізм оплати через Швейцарію в обхід іранського уряду.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Сполучені Штати рішучі в намірі забезпечити іранський народ доступом до їжі, ліків, які рятують життя, та інших гуманітарних товарів, попри неефективне економічне правління режиму та розтрату коштів на злоякісну діяльність у регіоні", – сказав міністр фінансів Стівен Мнучин.

Читайте також: США ввели санкції проти Організації з атомної енергії Ірану

При цьому Штати заявляли, що Іран використовує гуманітарний канал не за призначенням, зокрема для підтримки тероризму.

Спеціальний представник Браян Гук розповів, що через канал, зокрема, передадуть допомогу для хворих на рак. За його словами, минулого року в Ірані зникла медична допомога на 1 мільярд євро.

Як раніше повідомляло агентство, офіційний Вашингтон запровадив обмеження проти Організації з атомної енергії Ірану та її керівника через вагому роль у порушеннях Тегераном міжнародних домовленостей у ядерній сфері.