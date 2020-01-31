ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує обмежувати транскордонні перевезення подорожі чи торгівлю через поширення у світі китайського коронавірусу.

Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Громадське.

"Немає підстав для заходів, які б зайвим чином обмежували міжнародні подорожі й торгівлю. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі й торгівлю", — сказав він.

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Глава організації уточнив, що йдеться, зокрема, про відмову у видачі віз, закриття кордонів, переміщення у карантин подорожувальників, які добре себе почували.

Водночас в організації рекомендують країнам "додаткові заходи щодо подорожей, запровадження карантину, перевірок на в'їзді".

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Як раніше повідомляло агентство, всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння.

Фото: АА