ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через коронавірус
Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Громадське.
"Немає підстав для заходів, які б зайвим чином обмежували міжнародні подорожі й торгівлю. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі й торгівлю", — сказав він.
Глава організації уточнив, що йдеться, зокрема, про відмову у видачі віз, закриття кордонів, переміщення у карантин подорожувальників, які добре себе почували.
Водночас в організації рекомендують країнам "додаткові заходи щодо подорожей, запровадження карантину, перевірок на в'їзді".
Як раніше повідомляло агентство, всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння.
Фото: АА