ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через коронавірус

ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі та торгівлю через коронавірус

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує обмежувати транскордонні перевезення подорожі чи торгівлю через поширення у світі китайського коронавірусу.

Про це за підсумками засідання надзвичайного комітету ВООЗ оголосив глава організації Тедрос Аданом Гебреєсус, пише Громадське.

"Немає підстав для заходів, які б зайвим чином обмежували міжнародні подорожі й торгівлю. ВООЗ не рекомендує обмежувати подорожі й торгівлю", — сказав він.

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Глава організації уточнив, що йдеться, зокрема, про відмову у видачі віз, закриття кордонів, переміщення у карантин подорожувальників, які добре себе почували.

Водночас в організації рекомендують країнам "додаткові заходи щодо подорожей, запровадження карантину, перевірок на в'їзді".

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Як раніше повідомляло агентство, всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння.

Фото: АА

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