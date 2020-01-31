Лавина в горах Франції забрала життя двох людей
Укрінформ
В результаті сходження сніжної лавини у французькій Савойї загинули дві людини, ще один постраждав і один пропав без вісті.
Про це повідомив телеканал France3.
Лавина зійшла в районі станції Ла Тусюір і накрила чотирьох лижників, які каталися поза трасою. Двоє з них загинули, один був важко поранений.
Пошуки четвертого лижника продовжують близько 30 рятувальників та кінологів з собаками.
Як раніше повідомляло агентство, на висоті понад три тисячі метрів над рівнем моря в Гімалаях безвісти зникли сім туристів.